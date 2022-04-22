Якщо хочете свята - автобуси чекають: Голова Луганської ОВА заявив, що в регіоні не буде богослужінь на Великдень

Про це Сергій Гайдай написав у Facebook.



За словами Гайдая, щоб мешканці відчули атмосферу свята - потрібно евакуюватись.



"Аби Великдень був схожим на те свято, до якого ми звикли - евакуюйтеся. Останні дні в різних областях України місцева влада закликає дотримуватися комендантської години, дивитися богослужіння по телевізору, освячувати паски зранку… Я просто скажу для тих, хто залишився - бережіть себе", - Сергій Гайдай.



Голова Луганської ОВА запевнив, що на Луганщині богослужінь не буде



"На Луганщині богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть паски… Комендантська година у нас, за відчуттям, триває постійно…людей на вулицях майже немає і в день. В нас буде воєнний Великдень - лише в наших думках. Як хочете свята і бути в безпеці - автобуси чекають зранку", - йдеться у зверненні Сергія Гайдая.



На Луганщині вже 18 днів триває повітряна тривога.





22 квітня унаслідок обстрілів російською армією луганських околиць, усі житлові райони Сєвєродонецька залишилися без електроенергії.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області, станом на 22 квітня, залишається близько 70 тис. людей.

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