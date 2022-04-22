Якщо хочете свята - автобуси чекають: Голова Луганської ОВА заявив, що в регіоні не буде богослужінь на Великдень
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в регіоні не буде богослужінь на Великдень, а тим хто хоче свята - краще евакуюватись
Про це Сергій Гайдай написав у Facebook.
За словами Гайдая, щоб мешканці відчули атмосферу свята - потрібно евакуюватись.
"Аби Великдень був схожим на те свято, до якого ми звикли - евакуюйтеся. Останні дні в різних областях України місцева влада закликає дотримуватися комендантської години, дивитися богослужіння по телевізору, освячувати паски зранку… Я просто скажу для тих, хто залишився - бережіть себе", - Сергій Гайдай.
Голова Луганської ОВА запевнив, що на Луганщині богослужінь не буде
"На Луганщині богослужінь не буде, наші храми постраждали від обстрілів, може будуть паски… Комендантська година у нас, за відчуттям, триває постійно…людей на вулицях майже немає і в день. В нас буде воєнний Великдень - лише в наших думках. Як хочете свята і бути в безпеці - автобуси чекають зранку", - йдеться у зверненні Сергія Гайдая.
На Луганщині вже 18 днів триває повітряна тривога.
- 22 квітня унаслідок обстрілів російською армією луганських околиць, усі житлові райони Сєвєродонецька залишилися без електроенергії.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області, станом на 22 квітня, залишається близько 70 тис. людей.
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