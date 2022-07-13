Якщо ми не призначимо прокурора САП, то з кожним разом нам зброю даватимуть повільніше, - ексуповноважена АМКУ

Про це в ефірі Еспресо сказала ексуповноважена Антимонопольного комітету України (2015—2019) Агія Загребельська.

"Мова йде не лише про вступ до Європи, а й про ту зброю, яку нам дають. Якщо ми не призначимо прокурора САП, якщо ми не зробимо те, що він нас вимагають, то нам зброю будуть давати з кожним разом все повільніше й повільніше, тому що в кожній країні опозиція вимагатиме ще суворіших процедур контролю та перевірки, якщо немає довіри", - сказала вона.

За словами Загребелської, це буде уповільнювати та ускладнювати процес.

"Якщо ми цей базовий крок не зробимо, то нам далі буде ще складніше, порівняно з тим, де ми знаходимось сьогодні. Я навіть не про далеке майбутнє, я про найближчі дні і місяці цієї війни", - підсумувала ексуповноважена АМКУ.

3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму.