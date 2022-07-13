English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Якщо ми не призначимо прокурора САП, то з кожним разом нам зброю даватимуть повільніше, - ексуповноважена АМКУ
Ексклюзив

Якщо ми не призначимо прокурора САП, то з кожним разом нам зброю даватимуть повільніше, - ексуповноважена АМКУ

13 липня, 2022 середа
11:59
Суспільство САП

Постачання західної зброї може стати залежним від призначення Спеціалізованого антикорупційного прокурора

Про це в ефірі Еспресо сказала ексуповноважена Антимонопольного комітету України (2015—2019) Агія Загребельська.

"Мова йде не лише про вступ до Європи, а й про ту зброю, яку нам дають. Якщо ми не призначимо прокурора САП, якщо ми не зробимо те, що він нас вимагають, то нам зброю  будуть давати з кожним разом все повільніше й повільніше, тому що в кожній країні опозиція вимагатиме ще суворіших процедур контролю та перевірки, якщо немає довіри", - сказала вона.

За словами Загребелської, це буде уповільнювати та ускладнювати процес.

"Якщо ми цей базовий крок не зробимо, то нам далі буде ще складніше, порівняно з тим, де ми знаходимось сьогодні. Я навіть не про далеке майбутнє, я про найближчі дні і місяці цієї війни", - підсумувала ексуповноважена АМКУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Президент України
війна з Росією
Офіс генпрокурора
зброя для України
Читайте також:
Автор Андрій Коваленко
12 липня, 2022 вiвторок
Закрита статистика: чи мають право українці знати всю правду про наші військові втрати?
10 липня, 2022 неділя
Путін вже дає задню, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
12 липня, 2022 вiвторок
Захід шукатиме проміжні рішення для перемовин і не чекатиме краху режиму Путіна, - аналітик Умланд
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.77
    Купівля 35.77
    Продаж 36.89
  • EUR
    Купівля 35.84
    Продаж 37.17
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 липня
13:17
гривні
Україна не допустить подвійної сплати податків своїми біженцями закордоном, — Гетманцев
13:12
Ентоні Джошуа
Новий тренер Джошуа знайшов справжню причину поразки від Усика
13:11
Словаччина Україна
У Словаччині досі не отримали грошей ЄС для українських біженців, - ЗМІ
13:10
На Київщині за весь час знешкодили понад 51 тис. одиниць ВНП
13:09
SpaceX
Rocket Lab виводить на орбіту американський супутник-розвідник. Відео
13:07
Антон Янчук
Розтрата на сотні мільйонів гривень. Ексочільнику АРМА повідомлено про підозру
13:04
У небі над Маріуполем росіяни збили власний безпілотник
12:50
Патрон
Патрон отримав дві відзнаки від ветеранських організації США
12:50
санкції проти Росії
ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії - ЗМІ
12:40
санкції проти Росії
Шість російських фінансово-промислових груп досі мають зв'язки з Україною, - You Control
12:39
Кадр з фільму Стоп-Земля
На Фестивалі європейського кіно в Сербії представлять 6 українських стрічок
12:35
протести у Шрі-Ланці
Прем'єр Шрі-Ланки оголосив надзвичайний стан у країні після втечі президента на Мальдіви
12:30
Аерофлот
РФ відмовляється повертати понад 400 лізингових літаків іноземних компаній
12:23
Есмінець США у територіальних водах Китаю
Китай заявив, що есмінець США вторгся у його територіальні води
12:13
ДБР
Знищення таємних документів. У ДБР заперечують і відкрили кримінальне провадження
12:08
окупанти танк
РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях, - розвідка
12:07
Урочисте відкриття скверу в Кракові
У Кракові навпроти посольства РФ відкрили сквер "Вільної України"
12:00
Кулеба
Україна за два кроки від досягнення угоди про експорт зерна з Росією, - Кулеба
11:51
Ексклюзив
Віталій Шабунін
Без призначення прокурора САП переговори про вступ України до ЄС не почнуться, - Шабунін
11:50
Ексклюзив
Іран
Іран шантажуватиме Байдена можливою передачею безпілотників РФ, - експерт-міжнародник Данилов
11:37
удари по Донеччині
Загиблий та 5 поранених у Бахмуті, ракетні удари по Краматорську і Нью-Йорку: окупанти продовжують обстрілювати Донеччину
11:33
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок пояснила, чому переговори з РФ неможливі
11:32
Німеччина уряд
Німеччина припинить закупівлю російського вугілля з серпня, а нафти — з грудня
11:26
Ексклюзив
білоруські військові
РФ неспроможна сьогодні відкрити ще один фронт проти України з території Білорусі, - експертка-міжнародниця Шелест
11:24
Харківщина обстріл
На Харківщині окупанти за добу вбили одну людину та поранили ще п'ятьох
11:20
Ворог обстріляв
Ворог обстріляв Путивльщину: пошкоджено будинок
11:12
підроблені сертифікати на Львівщині
СБУ викрила в Києві підпільну типографію. Там підробляли довідки про непридатність до армії
11:08
Ексклюзив
Рінат Ахметов
Закриття медіагрупи Ахметова змінить український медійний ландшафт, 4 тис. людей опиняться на вулиці, - експертка Дудик
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
На Півдні є передумови, щоб витискати ворога з нашої території, - Згурець
10:49
Миколаївщина
На Миколаївщині росіяни за добу вбили жінку, обстріляли будинки, лікарню й поля
10:46
виробництво завод
На Київщину за урядовою програмою переїхало 17 підприємств, ще чотири в процесі переїзду
10:43
Іран
Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників
10:43
Ексклюзив
газ
Всі російські трубопроводи - це дорого і нерозумно, треба створювати ринок газу, - голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви
10:39
Часів Яр, Донеччина
Кількість загиблих зросла до 47, серед них дитина: у Часовому Яру триває розбір завалів
10:22
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко перейшов до команди Реброва
10:13
евакуація авто
Із Запоріжжя 13 липня відкриють виїзд на окуповані території
10:13
Підполковник РФ Віктор Пахольський
"Зробив крок доброї волі": українські військові ліквідували командира гелікоптерного полку РФ підполковника Пахольського
09:52
Маріуполь
В Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації, - радник мера
09:47
Путін
Путін готує перестановки у російському уряді, - росЗМІ
09:44
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 37 570 військових, 3832 бронемашини, 678 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV