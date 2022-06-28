Про це повідомляє ГУР МО у telegram.

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах державності. Тому російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу”, - сказав Буданов у інтерв'ю Financial Times.

За його словами, зараз лінія фронту простягається на 2400 км, тобто стільки ж, скільки утримував у Другій світовій війні СРСР проти нацистської Німеччини.

"Тоді Радянський Союз отримав із Заходу набагато більше військової підтримки. Заходу потрібно надавати допомогу "серйозніше", інакше війна затягнеться довше і матиме більші витрати для України та світу. Перші ознаки голоду в Африці стали можливими через морську блокаду Росією чорноморських портів та перешкоджання постачанню українського зерна", - сказав Буданов.

25 червня Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.

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