Якщо РФ зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде крах її державності, - очільник ГУР Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що негайне визнання поразки в Україні, призведе до краху російської державності
Про це повідомляє ГУР МО у telegram.
"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах державності. Тому російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу”, - сказав Буданов у інтерв'ю Financial Times.
За його словами, зараз лінія фронту простягається на 2400 км, тобто стільки ж, скільки утримував у Другій світовій війні СРСР проти нацистської Німеччини.
"Тоді Радянський Союз отримав із Заходу набагато більше військової підтримки. Заходу потрібно надавати допомогу "серйозніше", інакше війна затягнеться довше і матиме більші витрати для України та світу. Перші ознаки голоду в Африці стали можливими через морську блокаду Росією чорноморських портів та перешкоджання постачанню українського зерна", - сказав Буданов.
- 25 червня Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні з Росією станеться у серпні 2022 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе