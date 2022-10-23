Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Термін звільнення України залежатиме від того, чи допомагатимуть озброєнням Росії Іран та інші країни, наприклад Туреччина. Якщо не буде допомагати, а нас продовжуватимуть підтримувати країни НАТО, тоді, я думаю, що можливо через рік-півтора ми зможемо вийти на кордони з Російською Федерацією у Луганській і Донецькій області та повернути Крим. А якщо будуть допомагати РФ, то це все може затягнутися від двох до трьох років", - сказав Олександр Дорошенко.