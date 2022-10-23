Якщо Росії не буде допомагати Іран, то ми зможемо через рік-півтора вийти на адміністративні кордони України, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
Депутат Харківської обласної ради, офіцер Нацгвардії Олександр Дорошенко вважає, що у разі активної допомоги Росії Ірану та інших країн, українським військовим знадобиться 2–3 роки, щоб повернути адміністративні кордони України, включно з Кримом
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.
"Термін звільнення України залежатиме від того, чи допомагатимуть озброєнням Росії Іран та інші країни, наприклад Туреччина. Якщо не буде допомагати, а нас продовжуватимуть підтримувати країни НАТО, тоді, я думаю, що можливо через рік-півтора ми зможемо вийти на кордони з Російською Федерацією у Луганській і Донецькій області та повернути Крим. А якщо будуть допомагати РФ, то це все може затягнутися від двох до трьох років", - сказав Олександр Дорошенко.
- НАТО може завдати превентивного удару по заводу з виробництва дронів-камікадзе з Ірану, адже вони використовуються як засоби терору проти мирних людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе