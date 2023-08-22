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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо російські дрони полетять роями по 20 "шахедів" одночасно, наша ППО не впорається, – Люба Шипович
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Якщо російські дрони полетять роями по 20 "шахедів" одночасно, наша ППО не впорається, – Люба Шипович

22 серпня, 2023 вiвторок
18:38
Війна з Росією Shahed-136

Співзасновниця благодійного фонду Dignitas каже, що Росія нарощує виробництво дронів і такі вильоти можуть відбуватися вже за кілька місяців

Про це вона розповіла у програмі "Війна і волонтери" ведучої Еспресо.

"Росія вже має технологію польотів у роях, коли до 20 "шахедів" можуть летіти на одному  сигналі на одну ціль, – каже Люба Шипович. – Це просто перевантажить нашу ППО. Яка б у нас не була супер-ППО, але коли на один об'єкт одночасно летітиме 20 чи 40 дронів, то вона не встигатиме відпрацьовувати й безпілотники долітатимуть до цілей. Тому потрібно просити в західних партнерів ППО і нарощувати виробництво власних дронів". 

Люба Шипович додала, що на ситуацію також впливає те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Якщо ми будемо відтісняти Росію на лінії фронту, вороги будуть сфокусовані на підсиленні своїх військ і більше зосередяться на тактичних дронах. 

"Мені здається, зараз Міністерство оборони намагається наздоганяти, замість того, щоб стратегічно думати наперед. Як ми будемо далі вести війну, що буде, коли ось ці "шахеди"полетять на нас роями? Як із цим боротимемося? А як ми будемо боротися з роями FPV-дронів від росіян по лінії розмежування? Крім того, зараз росіяни нарощують свій окопний РЕБ, російським військовим масово видають антидронові рушниці. Що буде, коли наші дешеві FPV-дрони перестануть працювати? А це кілька місяців. Ось ці питання – те, про що Міністерство оборони мало б думати наперед, а не тільки наздоганяти. Коли все суспільство про них говорить, півтора року повномасштабної війни, всі фонди закуповують ці дрони, а Міністерство оборони тільки зараз починає думати про закупівлю... Лише держава має такий ресурс, щоб вкладати й розраховувати наперед. Ніколи волонтерські та благодійні фонди не зможуть мати такий ресурс, як держава. Нещодавно вийшов рейтинг зборів від фондів. Найбільший військовий фонд, "Повернись живим", за минулий рік зібрав п'ять мільярдів гривень, а держава лише одним рішенням може виділити 40 мільярдів тільки на дрони".

  • Нагадаємо, Люба Шипович розповіла, що з вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих до них. Китайські обмеження вплинуть на ринок малих FPV-безпілотників і їхня вартість значно зросте.
  • За її словами дрон європейських виробників учетверо дорожчий за китайський аналог
  • Також вона зазначала, що в Україні можна налагодити виробництво комплектуючих для дронів, але питання у грошах. 
  • Тим часом держава не говорить чи буде закуповувати дрони наступного року. Крім того, всередині країни волонтери платять ПДВ за купівлю безпілотників. А військові за власний кошт змушені купувати комплектуючі та складати засоби для роботи.
ЗСУ
Військові новини
волонтери і війна
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