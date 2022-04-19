Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.

"Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі і мовчати", - сказав Подоляк.

Він закликав релігійних і світових лідерів зупинити вбивства мирних жителів. За його словами, вони можуть домовитися про "зелений коридор".

"Інакше кров буде і на руках", - резюмував радник глави ОП.

Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням