Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках, - Подоляк
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору із заблокованого росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі
Про це він написав у Twitter.
"Росія продовжує скидати на "Азовсталь" надпотужні антибункерні бомби. Світ продовжує дивитися на вбивство дітей у прямому ефірі і мовчати", - сказав Подоляк.
Він закликав релігійних і світових лідерів зупинити вбивства мирних жителів. За його словами, вони можуть домовитися про "зелений коридор".
"Інакше кров буде і на руках", - резюмував радник глави ОП.
- Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар повідомив, що Азовсталь практично знищено, а Маріуполь - під щільним бомбардуванням
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