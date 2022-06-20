Якщо Україна не ратифікує Стамбульську конвенцію, то це може коштувати нам статусу кандидата на вступ до ЄС, - нардеп Гурін
Народний депутат Дмитро Гурін вважає, що Україні можуть не надати статус кандидата на вступ до ЄС, якщо Україна не ратифікує Стамбульську конвенцію
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо Україна не підпише Стамбульську конвенцію, то нам можуть не дати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. У нас же зараз унікальна ситуація, яка полягає в тому, що статус кандидата на вступ до ЄС нам дають на майбутнє. І в будь-який момент можуть цей статус забрати. Така історія була з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому, якщо Україна не ратифікує Стамбульську конвенцію, то це може коштувати нам статусу кандидата на вступ до ЄС". - пояснив Гурін.
Гурін додав, що надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України може стати рушійною силою для проведення реформ в країні.
“Угода про асоціацію з ЄС стала чудовою рушійною силою для проведення реформ. Теж саме повинно бути й зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Це повинно стати стимулом для того, щоб країна реально змінювалась. Зараз Україна знаходиться в ситуації, коли ми маємо масштабну підтримку з боку Європи. Завдяки такій підтримці ситуація з реформами в Україні дійсно може зрушити з місця", - додав Гурін.
- 18 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції)
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.27
-
EUR
Купівля 35.96Продаж 37.18
- Актуальне
- Важливе