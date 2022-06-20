Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо Україна не підпише Стамбульську конвенцію, то нам можуть не дати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. У нас же зараз унікальна ситуація, яка полягає в тому, що статус кандидата на вступ до ЄС нам дають на майбутнє. І в будь-який момент можуть цей статус забрати. Така історія була з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому, якщо Україна не ратифікує Стамбульську конвенцію, то це може коштувати нам статусу кандидата на вступ до ЄС". - пояснив Гурін.

Гурін додав, що надання статусу кандидата на вступ до ЄС для України може стати рушійною силою для проведення реформ в країні.

“Угода про асоціацію з ЄС стала чудовою рушійною силою для проведення реформ. Теж саме повинно бути й зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Це повинно стати стимулом для того, щоб країна реально змінювалась. Зараз Україна знаходиться в ситуації, коли ми маємо масштабну підтримку з боку Європи. Завдяки такій підтримці ситуація з реформами в Україні дійсно може зрушити з місця", - додав Гурін.

18 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульської конвенції)

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