English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Якщо Україна рухатиметься в бік авторитаризму, ми перетворимось на маленьку Росію, зате в вишиванках, – Валерій Пекар
Інтерв’ю

Якщо Україна рухатиметься в бік авторитаризму, ми перетворимось на маленьку Росію, зате в вишиванках, – Валерій Пекар

Зеновія Воронович
4 серпня, 2022 четвер
19:48
Економіка Валерій Пекар

Демократична модернізація, примусова євроінтеграція та український авторитаризм – саме такі три ймовірні сценарії розвитку України описали у дослідженні IT Research Resilience. Що означає кожен з цих сценаріїв та чому Україна може втратити статус кандидата у члени ЄС, Еспресо розповів віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців, співзасновник Громадянської платформи "Нова країна", викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар

– Найкращим сценарієм, за яким може розвиватись Україна, є "демократична модернізація". За такого сценарію Україна робить активні кроки до збільшення економічної свободи, дерегуляції, приватизації. Держава практично не втручається в економіку, а концентрується на тому, аби створити рівні, чесні та прозорі правила гри для українського бізнесу, – розповідає Валерій Пекар. – Це те, що Україна зобов’язалась робити, ставши кандидатом у члени Європейського Союзу. За таких умов у країну надходитиме велика західна допомога. У поєднанні з економічною свободою це дасть фантастичний злет української економіки. Україна, по суті, стає одним зі східноєвропейських економічних тигрів.  Але на сьогодні Україна є останньою у Європі країною з точки зору економічних свобод, а загалом у світі посідає 130 місце. 

Другий сценарій ми назвали "примусова євроінтеграція". Це сценарій, за якого українська влада не хоче змін, українське суспільство не може активно на владу тиснути, в тому числі й через обмеження, запроваджені через воєнний стан. Реформи відбуваються тільки під впливом Заходу, тому якщо Україна не робить обіцяних реформ, Захід не дає грошей. Як-то кажуть, активного доля веде, а пасивного тягне за вуха. Отак нас тягнуть за вуха до євроінтеграції, створюючи для України вузький коридор у якому можна рухатись, аби ті реформи зробити.

Третій можливий сценарій ми назвали "український авторитаризм" – це по суті відмова від змін, відмова від реформ. Очевидно, суспільство такого не прийме і не сприйме. Але може бути сценарій, за якого залишаються обмеження воєнного стану і суспільство не особливо може протестувати: бо свободи слова нема, свободи журналістики нема, свободи зібрань та політичних акцій нема. Тоді потрошки закручуються гайки і ми перетворюємось на маленьку Росію, тільки з вишиванками та українською мовою. Це означає, що вбивця дракона сам стає драконом, бо дракон нас вкусив. Ми потроху рухаємось в бік КНДР, хоча, як на мене, це буде більше схоже на Кубу. Проблема у тому, що це не зможе тривати довго, бо Росія знову повернеться. Така країна завжди буде жертвою якогось хижака. 

Саме у таких трьох сценаріях ми розглядаємо майбутнє ІТ-індустрії. У перших двох сценаріях, українська ІТ достатньо непогано себе почуватиме.  В третьому – набагато гірше. Але все одно значна частина айтівців залишаться працювати тут.

Але такі три сценарії можна говорити не лише для ІТ, а й загалом для економіки України?

Ми брали ІТ, бо це people business. Тут людина є основною виробничою силою. Якщо говорити про сільське господарство та металургію, то для них важливішими будуть дещо інші фактори. В ІТ основним фактором є люди, і те, як вони себе почувають. Чи вони хочуть виїжджати, чи залишатися. Тому цей аналіз не є універсальним. Але його можна перенести на інші галузі економіки, де так само людина є основною виробничою силою. Наприклад, на креативні індустрії. 

Чи не виглядає вам, що з гаслами "не на часі" ми скочуємося саме до авторитаризму?

Виглядає. Але суспільство цього не приймає. Тепер питання у тому, як далі розвиватимуться події. Чи Захід буде активно тиснути, чи буде пасивно це робити. Тобто наскільки швидко будуть вести Україну. Бо кандидатом у члени Євросоюзу можна бути й двадцять років, і п’ятдесят років. Як кажуть про футболістів: подавав надії, потім подавав м’ячі, а потім став подавати пальто. З іншого боку, Захід трохи схитрував щодо нас і це означає, що ми втратимо статус кандидата дуже швидко, якщо не будемо робити правильних речей. А зараз ми правильних речей не робимо. Ми робимо неправильні речі й це може бути політичною катастрофою для правлячої партії.

А які правильні речі треба робити уже зараз, а не після закінчення війни?

Поговорім про конкретні речі, які відбуваються просто зараз. Україна призначила суддю Конституційного Суду всупереч всім нормам, законам, правилам та обіцянкам. Тобто грубо порушила зобов’язання, яке брала на себе перед ЄС. Україна призначила політично залежного генерального прокурора, сильно затягнула з призначенням спеціального антикорупційного прокурора. Україна призначає в органи, які керують відбором суддів, недоброчесних суддів, які відібрані не відповідно до міжнародних стандартів та норм та рекомендацій ЄС. Відповідно ці недоброчесні члени органів суддівського самоврядування будуть обирати та призначати таких самих недоброчесних суддів, як вони. І таких речей багато. Україна заблокувала свою приватизацію. Величезна кількість порожніх об'єктів зараз простоює, завдає державі  збитків щодня. А такі об'єкти хочуть придбати підприємства, які виїжджають з загрозливих районів і хочуть провести релокацію свого бізнесу. І це б дуже сильно підтримало українську економіку. Загалом Україна зараз робить дуже багато неправильних речей.

Чому влада вперто не робить того, чого від неї вимагають західні партнери. Це через непрофесійність команди чи все-таки це її свідома політика?

Я думаю, це свідома політика. Вони думають, що можуть робити що завгодно, а український народ і західні партнери це пробачать, бо війна і все таке. Але якщо вони не змінять політику, то нас очікують не найкращі сценарії розвитку подій.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
ЄС
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
3 серпня, 2022 середа
ЗСУ використовують на полі бою нову таємничу зброю - Phoenix Ghost. Колонка Сергія Згурця
Сергій Лавров
3 серпня, 2022 середа
Лавров знайшов спільне у візиті Пелосі на Тайвань та позиції США щодо України
Перехоплена розмова російських окупантів
2 серпня, 2022 вiвторок
П'яний тувинець стріляв у комбата, той послав "каральний" БТР: в армії окупантів почастішали етнічні конфлікти
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 38.5
    Продаж 39.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
4 серпня
20:11
нафта ембарго санкції
Вартість нафти Brent впала нижче $94 за барель вперше від лютого 2022 року
20:10
Су-25
Північна Македонія надала Україні чотири винищувачі Су-25, - ЗМІ
19:53
прапор Білорусі
Рейтингова агенція S&P заявила про дефолт Білорусі за єврооблігаціями
19:44
ЗСУ відбили кілька спроб штурму на Донеччині, окупанти намагаються завадити контрнаступу на Півдні, - Генштаб
19:32
В Україну повернули трьох дітей та їхню маму, вивезених окупантами за Урал
19:30
Оновлено
Китайські балістичні ракети
Китайські балістичні ракети впали у територіальні води Японії. Токіо вимагає негайно припинити військові навчання
19:23
На Харківщині ЗСУ просунулись в глиб оборони противника та закріпили позиції
19:22
Запорізька області
На Запоріжжі окупанти обстріляли село з РСЗВ, - секретар міськради
19:13
Ексклюзив
Марія Бурмака
Народна артистка України Марія Бурмака представляє пісню "Повернись живим", яку написала під час війни
19:13
Фінляндія
У популярному серед росіян місті в Фінляндії щодня лунатиме гімн України
18:58
Екснардепа засудили до 15 років увʼязнення за умисне вбивство
18:55
ЗСУ знищили втрати окупантів
Влада Берліна не дозволила провести виставку знищеної російської техніки, посол Мельник зажадав від мера змінити рішення
18:51
Ексклюзив
Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих
18:47
Україна-НАТО
НАТО створить єдиний трастовий фонд для допомоги Україні
18:19
Очільник МЗС Естонії запропонував включити заборону видачі віз росіянам до наступного пакету санкцій
18:14
Ексклюзив
Херсон
Окупанти на Херсонщині оголосили українську мову "російським суржиком", - херсонський політолог Молчанов
18:06
Оззі Осборн, Альбом "Patient Number 9" 
"Україна потребує допомоги": Оззі Осборн випустив платівку в кольорах українського прапора
18:02
Фінляндія
Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ
17:55
Ексклюзив
дрон
Україна намагається закупити дрони по всьому світу, першочергове завдання - 200 БПЛА для розвідки, - очільник Держспецзв'язку
17:48
Бердянськ
Від зрадників до екіпажів суден: СБУ викрила причетних до викрадення 650 тис. тонн українського зерна на понад $200 млн
17:47
Ексклюзив
путін путлер
Заяви Шредера про готовність РФ до переговорів поновлюють легітимність Путіна в очах світу, - журналіст-міжнародник Брайлян
17:46
Ексклюзив
китай
Китай не буде союзником РФ, його ціль - перехопити лідерство у західного світу, - експерт-міжнародник Єфремов
17:45
Зеленський призначив головою Херсонської ОДА ексдиректора держцентру радіочастот Янушевича
17:38
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
В законі про медіа має бути прописаний захист журналістів від впливу держави та власника, - нардеп Гончаренко
17:36
Борис Джонсон та Володимир Зеленський
З усіх іноземних політиків поляки найбільше довіряють Зеленському, Джонсону та Байдену, - опитування
17:20
Японія
Японський уряд передасть Україні фургони і безпілотники
17:19
Кордон Польщі
Польща планує звести паркан на кордоні з Калінінградською областю
17:12
Оленівка, обстріл колонії
США вважають, що РФ намагається сфабрикувати "докази" нібито причетності ЗСУ до вбивства полонених в Оленівці, - AP
17:08
поліція німеччина
Підтримував війну РФ проти України і вербував найманців: у Німеччині затримали власника проросійського телеграм-каналу
17:03
Європейська рада відкрила переговори про приєднання з Албанією та Північною Македонією
ЄС планує виділити Україні 8 млрд євро макрофіну до осені
16:50
ЛГБТ
У Франції створять посаду посла з питань ЛГБТ+
16:47
шкільне приладдя
Товари для школи у Росії подорожчали майже на 300%, - Moneyplace
16:47
газове родовище
ЄС заповнює газові сховища за графіком, - Reuters
16:46
Бердянськ
Заступнику псевдомера тимчасово окупованого Бердянська оголосили підозру в держзраді
16:32
Ексклюзив
ООС, Піски
Амбіції ворога зупинились на захопленні села Піски, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
16:31
Радянські пам'ятники в Естонії приберуть якнайшвидше, - прем'єрка Каллас
16:24
Октоберфест
У Німеччині після дворічної паузи відбудеться фестиваль "Октоберфест"
16:22
Ексклюзив
Віктор Ягун
Червоний Хрест відхрестився: ООН - остання інстанція, до якої можна апелювати, - Ягун про повернення полонених азовців
16:16
судно з українським зерном
Британія готова страхувати кораблі, які вивозитимуть зерно з України
16:01
Тайвань скасував авіаперельоти
Тайвань скасував авіаперельоти через військові навчання Китаю, - AP
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV