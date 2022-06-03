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Головна війна з Росією Якщо Україні гарантують місце в ЄС - це відповідь на питання "Що ми запропонуємо Росії, коли зміниться режим?", - Стефанішина

Якщо Україні гарантують місце в ЄС - це відповідь на питання "Що ми запропонуємо Росії, коли зміниться режим?", - Стефанішина

3 червня, 2022 п'ятниця
15:47
війна з Росією Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Євросоюз має гарантувати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Про це вона заявила на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC, передає ЄП.

"Ми хочемо розвести обговорення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС з ширшим обговоренням про розширення ЄС", - зазначила вона.

Віцепрем’єрка наголосила, що Україна готова долучитися до обговорення майбутнього ЄС,.

"Всі розуміють, що Україна не буде грати в "ігри обіцянок та двозначностей", як було раніше - від обіцянок Будапештського меморандуму про відмову від ядерної зброї до обіцянки, що Україна стане членом НАТО", - наголосила вона.

На думку Стефанішиної, ЄС має чітко зафіксувати, що надасть Україні статус кандидата на членство.

"Не лише Україна повинна вжити певних заходів - на певні кроки також має піти і ЄС. Бо одного дня настане вікно можливостей, коли режим у Росії зміниться, і ми всі будемо прагнути знайти відповідь на питання: яке місце ми запропонуємо Росії? І якщо Україні нині буде чітко гарантоване місце в ЄС, це і буде частиною відповіді", - підсумувала вона.

  • Лідери Європейського Союзу підтвердили готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство у ЄС.

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Росія
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Ольга Стефанішина
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