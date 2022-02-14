"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний нашим спецназом": Монастирський звернувся до українців щодо загрози від РФ

Про це він сказав 14 лютого у своєму зверненні.

"Ми віримо в наші Збройні Сили! Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.

А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку!", - зазначив міністр.

Він уточнив, що повторення Слов’янська в Україні не буде.

"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!", - додав Монастирський.

Міністр закликав українців не панікути та зберігати спокій.

"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою" - підсумував політик.

Нагадаємо, що Польське головування в ОБСЄ підтвердило дату зустрічі представників щодо агресії РФ в Україні.

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".

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