"Якщо якийсь Гіркін спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний нашим спецназом": Монастирський звернувся до українців щодо загрози від РФ
Денис Монастирський заявив, що МВС не допустить жодних сепаратистських проявів в Україні
Про це він сказав 14 лютого у своєму зверненні.
"Ми віримо в наші Збройні Сили! Вони разом з дипломатами і розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України.
А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку!", - зазначив міністр.
Він уточнив, що повторення Слов’янська в Україні не буде.
"Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!", - додав Монастирський.
Міністр закликав українців не панікути та зберігати спокій.
"Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою" - підсумував політик.
- Нагадаємо, що Польське головування в ОБСЄ підтвердило дату зустрічі представників щодо агресії РФ в Україні.
- Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили Росію про серйозні наслідки в разі "подальшої військової агресії проти України".
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