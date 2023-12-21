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Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia

21 грудня, 2023 четвер
08:50
Світ ЗРК Patriot

Рада національної безпеки Японії планує схвалити поставки ракет Patriot до США. Це допоможе Штатам більше допомагати Україні власними запасами

Про це японське видання Nikkei Asia

Як раніше повідомлялося, уряд Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції 22 грудня. Це дозволить поставки ракет та іншого обладнання, виготовленого за ліцензією, до країн, де розташовані власники патентів.

За інформацією видання, Японія дозволить країнам-одержувачам передавати обладнання третім країнам за згодою, за винятком тих, хто активно бере участь у збройному конфлікті. Це не дозволить США відправити до Києва ракети Patriot японського виробництва, це дасть США більше можливостей для продовження постачання зброї власного виробництва.

Першим кроком Рада національної безпеки планує схвалити поставки ракет Patriot у США до кінця року. Там запросили поставки через закінчення запасів.

  • Раніше The Washington Post повідомив, Сполучені Штати Америки можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot: країна планує ухвалити зміни в політиці експорту. Таким чином Вашингтон зможе направити більше засобів ППО в Україну.

Японія
Війна з Росією
США
Військові новини
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