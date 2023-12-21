Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia

Про це японське видання Nikkei Asia

Як раніше повідомлялося, уряд Японії оновить інструкції щодо експорту оборонної продукції 22 грудня. Це дозволить поставки ракет та іншого обладнання, виготовленого за ліцензією, до країн, де розташовані власники патентів.

За інформацією видання, Японія дозволить країнам-одержувачам передавати обладнання третім країнам за згодою, за винятком тих, хто активно бере участь у збройному конфлікті. Це не дозволить США відправити до Києва ракети Patriot японського виробництва, це дасть США більше можливостей для продовження постачання зброї власного виробництва.

Першим кроком Рада національної безпеки планує схвалити поставки ракет Patriot у США до кінця року. Там запросили поставки через закінчення запасів.