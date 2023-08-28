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Головна Наука Японія призупинила запуск ракети H-IIA для польоту на Місяць: у чому причина

Японія призупинила запуск ракети H-IIA для польоту на Місяць: у чому причина

28 серпня, 2023 понедiлок
09:54
Наука Японія

Японське космічне агентство призупинило запланований на понеділок запуск ракети, яка мала б стати першим космічним апаратом країни, що висадиться на Місяць, оскільки оператор Mitsubishi Heavy Industries (MHI) послався на сильний вітер

Про це повідомило агентство Reuters.

Хоча ракета H-IIA, флагманська японська ракета-носій, має 98% успішних запусків, несприятливі вітрові умови у верхніх шарах атмосфери змусили призупинити запуск за 27 хвилин до запланованого старту.

"Висотні вітри вплинули на наші обмеження для запуску... які були встановлені для того, щоб не допустити впливу уламків, що падають за межами заздалегідь попереджених зон", - сказав начальник пускової установки MHI H-IIA Тацуру Токунага.

Сильний вітер зі швидкістю майже 108 км/год спостерігався на висоті 5000-15000 метрів (16400-49200 футів), повідомив менеджер з безпеки Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Мічіо Кавакамі (Michio Kawakami). Він додав, що на вітрові умови могли вплинути численні тайфуни навколо Японії.

Також за словами Токунаги, нова дата запуску ще не визначена, але буде не раніше четверга через необхідні процеси, такі як дозаправлення палива. MHI й JAXA заявили, що запуск може відбутися вже 15 вересня.

Відомо, що ракета несе на борту "Розумний спусковий апарат для дослідження Місяця" (SLIM) ДЖАКСА, який стане першим японським космічним апаратом, що здійснить посадку на Місяць.

JAXA планувало розпочати висадку SLIM з місячної орбіти в січні-лютому 2024 року після запуску в понеділок, прагнучи повторити успіх індійської місії з дослідження Місяця "Чандраян-3" цього місяця.

Місія SLIM, яку охрестили "місячним снайпером", має на меті здійснити високоточну посадку в межах 100 метрів від своєї цілі на поверхні Місяця - технологічний стрибок у порівнянні з традиційною точністю посадки на Місяць, яка становить кілька кілометрів, за даними JAXA.

  • 21 серпня Індійське космічне агентство оприлюднило знімки далекого боку Місяця, оскільки його третя місячна місія намагається знайти безпечне місце для посадки на маловивченому південному полюсі.  
  • 23 серпня повідомлялося, що посадкова станція Vikram місії апарату Chandrayaan-3, здійснила успішну посадку на Місяць. Вона стала першим пристроєм, який досліджує Південний полюс природного супутника, що обертається навколо Землі.
  • 28 серпня індійська місія "Чандраян-3" надіслала свої перші спостереження про температурний профіль південного полюса місячної поверхні.
Світ
космос
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Індія
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