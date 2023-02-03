Японія та Китай домовилися вести переговори "на всіх рівнях" для покращення відносин й обмінялись думками про війну в Україні
Міністри закордонних справ Японії Есімаса Хаясі та Китаю Цінь Ган провели телефонну розмову, у якій обмінялися думками про війну в Україні
Про це інформує Japan Today.
Сторони домовилися про організацію низки зустрічей на всіх рівнях, аби покращити відносини у різних сферах.
У ході 50-хвилинної телефонної розмови міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі висловив серйозне занепокоєння активізацією китайських військових навчань поблизу країни, зокрема спільно з Росією.
Міністерство заявило, що Хаясі та Цінь Ган пообіцяли працювати разом для реалізації "конструктивних і стабільних відносин" у той час, коли двосторонні відносини залишаються нестабільними через такі проблеми, як острови Сенкаку в Східнокитайському морі.
Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що японська сторона буде обережна у своїх словах та справах щодо таких важливих питань, як двостороння історія та Тайвань.
Японський міністр наголосив на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці, вимагаючи, щоб Китай найближчим часом зняв заборону на імпорт японських продуктів, введену після аварії на Фукусімі у 2011 році.
Крім того, обидві сторони обмінялися думками щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. Уточнень щодо цього питання не було.
- Попри спроби більшості країн-членів Ради безпеки ООН притягти до відповідальності Північну Корею за її підривну активність, Росія та Китай роблять все, щоб не допустити цього.
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