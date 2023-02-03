Про це інформує Japan Today.

Сторони домовилися про організацію низки зустрічей на всіх рівнях, аби покращити відносини у різних сферах.

У ході 50-хвилинної телефонної розмови міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі висловив серйозне занепокоєння активізацією китайських військових навчань поблизу країни, зокрема спільно з Росією.

Міністерство заявило, що Хаясі та Цінь Ган пообіцяли працювати разом для реалізації "конструктивних і стабільних відносин" у той час, коли двосторонні відносини залишаються нестабільними через такі проблеми, як острови Сенкаку в Східнокитайському морі.

Міністр закордонних справ Китаю висловив сподівання, що японська сторона буде обережна у своїх словах та справах щодо таких важливих питань, як двостороння історія та Тайвань.

Японський міністр наголосив на важливості миру і стабільності в Тайванській протоці, вимагаючи, щоб Китай найближчим часом зняв заборону на імпорт японських продуктів, введену після аварії на Фукусімі у 2011 році.

Крім того, обидві сторони обмінялися думками щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія. Уточнень щодо цього питання не було.