З 13 листопада їздити громадським транспортом на Київщині зможуть лише щеплені від COVID-19 або люди з негативним ПЛР-тестом

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"Термінова інформація для всіх жителів Київщини! Із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у регіоні почне працювати з посиленими обмежувальними заходами", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до норм, їздити в автобусах, маршрутках і електричках зможуть лише ті пасажири, які матимуть при собі один з таких документів:

COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тест, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Такі обмеження впроваджуються на невизначений строк. Рішення про скасування правил приймає Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.