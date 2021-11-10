З 13 листопада їздити громадським транспортом на Київщині зможуть лише щеплені від COVID-19 або люди з негативним ПЛР-тестом
З 13 листопада у Київській області запроваджуються обмеження, відповідно до яких користуватися транспортом зможуть лише вакциновані від COVID-19 та люди з негативним ПЛР-тестом
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.
"Термінова інформація для всіх жителів Київщини! Із цієї суботи, 13 листопада, громадський транспорт у регіоні почне працювати з посиленими обмежувальними заходами", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до норм, їздити в автобусах, маршрутках і електричках зможуть лише ті пасажири, які матимуть при собі один з таких документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний результат ПЛР- чи експрес-тест, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".
Такі обмеження впроваджуються на невизначений строк. Рішення про скасування правил приймає Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Нагадаємо, у "червоній" зоні карантину перебувають Київ і 16 областей. У столиці та 22 областях перевищений рівень госпіталізацій.
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