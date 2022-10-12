Про це йдеться на порталі кампанії.

"Понад 50 тисяч жінок перебувають на службі в ЗСУ: близько 5 000 із них зараз на фронті. Проте, попри значну цифру, частині із них доводиться носити чоловічу форму. З наближенням холодної пори року питання зручної й теплої форми особливо актуальне", - зазначають ініціатори.

Забіги відбудуться в Києві, Амстердамі, Берліні, Бордо, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Страсбурзі, Варшаві та на Ібіці.



Мета: зібрати 2 мільйонів гривень на 300 комплектів зимових форм для жінок в Збройних Силах України. Організатори - краудфандингова платформа bekind.ua та міжнародне ком'юніті для жінок-лідерів Wtech.

Відомо, що з близько 2 мільйонів гривень на закупівлю 300 комплектів зимових форм гривень вже вдалось зібрати понад 41 тис. гривень.

Переглянути актуальний графік забігів та знайти деталі по своєму місту можна за посиланням.

12 жовтня в Communities Army Of Ukraine повідомили, що у 50 містах світу пройдуть акції до Дня захисника та захисниці України. Основна мета мітингів – донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористкою – Росією.

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