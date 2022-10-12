З 14 по 16 жовтня у понад 10 містах світу відбудеться благодійний забіг на підтримку жінок в ЗСУ
Благодійна кампанія Wtech Kind Defenders RUN організовує всесвітній забіг для збору коштів на 300 комплектів зимової форми для жінок у ЗСУ з 14 по 16 жовтня
Про це йдеться на порталі кампанії.
"Понад 50 тисяч жінок перебувають на службі в ЗСУ: близько 5 000 із них зараз на фронті. Проте, попри значну цифру, частині із них доводиться носити чоловічу форму. З наближенням холодної пори року питання зручної й теплої форми особливо актуальне", - зазначають ініціатори.
Забіги відбудуться в Києві, Амстердамі, Берліні, Бордо, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Страсбурзі, Варшаві та на Ібіці.
Мета: зібрати 2 мільйонів гривень на 300 комплектів зимових форм для жінок в Збройних Силах України. Організатори - краудфандингова платформа bekind.ua та міжнародне ком'юніті для жінок-лідерів Wtech.
Відомо, що з близько 2 мільйонів гривень на закупівлю 300 комплектів зимових форм гривень вже вдалось зібрати понад 41 тис. гривень.
Переглянути актуальний графік забігів та знайти деталі по своєму місту можна за посиланням.
- 12 жовтня в Communities Army Of Ukraine повідомили, що у 50 містах світу пройдуть акції до Дня захисника та захисниці України. Основна мета мітингів – донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористкою – Росією.
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