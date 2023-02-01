З Кінбурнської коси ворог обстрілює мирне населення протилежного берега, - Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Кінбурнській косі ворог стало перебувати не може, але час від часу підтягує туди резерви
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Важливо встановити контроль над Кінбурнською косою або хоча б не допускати туди ворога. Тому що противник з цієї території намагається обстрілювати мирні населені пункти протилежного берега - це Очаківський й Куцурубський напрямки. Там люди потерпають від регулярних обстрілів, зруйновано багато будівель. На щастя, людських жертв вдалося уникнути за останні дні. Ми працюємо над збереженням життя кожної людини. Ми відпрацьовуємо по протилежному берегу, що для нас є зараз Кінбурнська коса. Але ворог має сполучення по суходолу й має можливості підтягувати резерви. Ми знищуємо опорні пункти, які ворог там розгортає. Стало вони там перебувати не можуть, але час від часу підтягують резерви, щоб тероризувати цей напрямок", - зауважила Гуменюк.
За її словами, на Півдні окупанти намагаються утримати лінію фронту.
"Спроби ворога, які вони собі дозволяли вже переконали їх у тому, що їхнє завдання - це тримати оборону. Окупанти зараз намагаються утримати лінію фронту на тому місці, де вона була зафіксована", - додала Гуменюк.
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