З Мінських угод потрібно виконати два пункти і заморозити конфлікт, - нардеп Костенко
Народний депутат Роман Костенко заявив, що Україні варто заморозити конфлікт на Донбасі
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Говорячи про "Мінськ", з моєї точки зору, наразі можна виконати два пункти - це припинення вогню і розведення військ. Все інше ми не можемо виконати, тому що РФ все використовує для того, щоб в Україні не було миру", - сказав Костенко.
Нардеп заявив, що РФ через невиконання Мінських домовленостей показує Україну як ненадійного партнера.
"Якщо нав'яжуть і ми це виконаємо, вони будуть намагатись, через те, що ми надамо начебто автономію деяких регіонам. Вони будуть далі на це впливати, роздроблювати країну далі і ми, таким чином, втратимо суверенітет", - вважає Костенко.
На його думку - це завдання РФ, щоб розвалити Україну.
"Ми повинні заморозити цей конфлікт, зробити, щоб гинула мінімальна кількість військових і нарощувати свою економіку і армію, щоб коли ми сіли за стіл перемовин з РФ, у них був один вихід, щоб вони нам віддали Крим і Донбас взамін інших компромісів. Зараз домовлятись з РФ немає жодних козирів", - підсумував нардеп.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається поступатися Росії в односторонньому порядку в питаннях ОРДЛО.
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