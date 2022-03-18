З початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили 43 атаки на медичні установи в Україні, - гендиректор ВООЗ
За три тижні повномасштабного вторгнення ВООЗ зафіксувала 43 російські атаки на медичні установи в Україні
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє ВООЗ у twitter.
За його словами, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, ВООЗ зафіксувала 43 атаки на медичні установи.
"Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосив Гебреїсус.
Він додав, що внаслідок цих атак 12 людей загинуло, 34 отримали поранення.
Гендиректор ВООЗ також додав, що російські військові перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.
- Нагадаємо, станом на 7 березня ВООЗ підтвердила сім атак на інфраструктуру охорони здоров’я в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого.
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