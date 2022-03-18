З початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили 43 атаки на медичні установи в Україні, - гендиректор ВООЗ

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє ВООЗ у twitter.

За його словами, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, ВООЗ зафіксувала 43 атаки на медичні установи.

"Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосив Гебреїсус.

Він додав, що внаслідок цих атак 12 людей загинуло, 34 отримали поранення.

Гендиректор ВООЗ також додав, що російські військові перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь.

