З щорічним прибутком у $150 млн: СБУ розкрила схему з оформлення документів для моряків

Про це передає пресслужба СБУ.

Зазначається, фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.

Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щороку, сягав понад $150 млн.

У цій схемі було об’єднано роботу мережі агентів-посередників, які за винагороду “допомагали” морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, і несанкціоноване втручання в державний реєстр.

“Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів” ,- йдеться в повідомленні.

В СБУ зауважили, що він був змушений звертатися до посередника. А той за допомогою нелегітимного додатку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження.

Винагорода “агенту” становила $3-8 тис. залежно від посади моряка.

Встановлено, що у схемі були задіяні колишні та нинішні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Розслідуючи кримінальне провадження, кіберфахівці СБУ встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони ж і мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти.

Зловмисники мали низку груп у різних меседжерах, де координували свою роботу.

Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучено, а доступ до них стороннім особам, у тому числі фігурантам кримінального провадження, заблоковано.

СБУ вживає усі організаційно-технічні заходи, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу.

Обшуки відбулися в офісах, дата-центрах і в місцях проживання фігурантів. Вирішується питання про повідомлення їм підозр, слідчі дії тривають.

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