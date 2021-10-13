З висновком Венеційської комісії стане зрозумілою позиція ЄС щодо закону про олігархів, - Железняк
Венеційська комісія дасть оцінку закону про деолігархізацію в середині грудня, що і визначить ставлення Європейського Союзу щодо закону
Про це заявив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає РБК-Україна.
"Врешті-решт ми чекаємо рішення Венеційської комісії. Я думаю, що 16-17 грудня вони дадуть свою позицію. Там теж, я запевняю вас, будуть неприємні сюрпризи для влади. Тому що, на відміну від дуже-дуже дипломатичної заяви в тому числі і спільної з Європейським Союзом, я думаю, що Венеційська комісія покаже на всі вади цього закону, про які ми говорили", - зауважив він.
Железняк зазначив, що закон прийнятий з протиріччями і помилками, які наразі всупереч законодавству намагаються переписати на рівні комітету.
"Моє переконання, переконання інших колег з опозиції, що Верховна рада якщо прийняла текст, то пробачте, подобається він комусь, не подобається в Офісі президента, але треба було слідкувати за тим, що ви виносите на голосування. Зараз будь-які зміни - це буде підміна документа", - додав він.
- Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.62
- Актуальне
- Важливе