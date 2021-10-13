З висновком Венеційської комісії стане зрозумілою позиція ЄС щодо закону про олігархів, - Железняк

Про це заявив лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає РБК-Україна.

"Врешті-решт ми чекаємо рішення Венеційської комісії. Я думаю, що 16-17 грудня вони дадуть свою позицію. Там теж, я запевняю вас, будуть неприємні сюрпризи для влади. Тому що, на відміну від дуже-дуже дипломатичної заяви в тому числі і спільної з Європейським Союзом, я думаю, що Венеційська комісія покаже на всі вади цього закону, про які ми говорили", - зауважив він.

Железняк зазначив, що закон прийнятий з протиріччями і помилками, які наразі всупереч законодавству намагаються переписати на рівні комітету.

"Моє переконання, переконання інших колег з опозиції, що Верховна рада якщо прийняла текст, то пробачте, подобається він комусь, не подобається в Офісі президента, але треба було слідкувати за тим, що ви виносите на голосування. Зараз будь-які зміни - це буде підміна документа", - додав він.



Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

Згодом, ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.

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