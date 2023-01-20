Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба думати як дефрагментувати Росію, бо якщо розпаду Росії не відбувається, ми приречені жити у зоні воєнної стратегічної загрози. А насправді буду відвертим та чесним у своїх судженнях, з цієї війни у світі стартує колосальний воєнний квест на найближчі кілька десятиліть, і я не перебільшую, і не згущую. Світ зіткнеться з великою кількістю збройних конфліктів від низької інтенсивності до можливо навіть великої війни", - зазначив військовий експерт.

Петро Черник додав, що п'ята міжнародна система не може народитися в інший спосіб як велике воєнне протиборство, а четверта Ялтинська - зруйнована (Ялтинська конференція відбулася за участі лідерів США, СРСР та Великобританії у лютому 1945 року і була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку – ред.).

"Єдиний висновок за підсумками цієї війни, який ми маємо зробити, - назавжди відмовитися від пацифістської риторики. Si vis pacem, para bellum (лат. хочеш миру — готуйся до війни). Нам не треба думати, буде чи не буде наступна війна, нам треба думати, чи до неї ми готові та, чи готові захищати своє зі зброєю в руках", - підкреслив Черник.

19 січня, Associated Press повідомляла, що США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, сума якого може сягнути $2,6 млрд

20 січня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

















