З війни в Україні у світі стартує колосальний воєнний квест на найближчі кілька десятиліть, - військовий експерт Черник
Петро Черник, військовий експерт, вважає, що світ зіткнеться з великою кількістю збройних конфліктів від низької інтенсивності до можливо навіть великої війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Треба думати як дефрагментувати Росію, бо якщо розпаду Росії не відбувається, ми приречені жити у зоні воєнної стратегічної загрози. А насправді буду відвертим та чесним у своїх судженнях, з цієї війни у світі стартує колосальний воєнний квест на найближчі кілька десятиліть, і я не перебільшую, і не згущую. Світ зіткнеться з великою кількістю збройних конфліктів від низької інтенсивності до можливо навіть великої війни", - зазначив військовий експерт.
Петро Черник додав, що п'ята міжнародна система не може народитися в інший спосіб як велике воєнне протиборство, а четверта Ялтинська - зруйнована (Ялтинська конференція відбулася за участі лідерів США, СРСР та Великобританії у лютому 1945 року і була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку – ред.).
"Єдиний висновок за підсумками цієї війни, який ми маємо зробити, - назавжди відмовитися від пацифістської риторики. Si vis pacem, para bellum (лат. хочеш миру — готуйся до війни). Нам не треба думати, буде чи не буде наступна війна, нам треба думати, чи до неї ми готові та, чи готові захищати своє зі зброєю в руках", - підкреслив Черник.
- 19 січня, Associated Press повідомляла, що США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, сума якого може сягнути $2,6 млрд
- 20 січня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 42.12Продаж 43.1
- Актуальне
- Важливе