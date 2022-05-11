Дипломат розповів про це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"У Росії є значні прошарки населення, які просто тупі. Їх такими за 20 років зробила влада. Вони навіть логічно не можуть скласти пояснення своєї влади, які не витримують жодної критики. Все сміття, яке росіянам у голови вбиває їхня влада, вони й переварюють. Кремль зіткнувся з недостатньою кількістю гарматного мʼяса, адже прихована мобілізація не дає результатів. Російська верхівка дуже хоче провести мобілізацію, але це їм не вдається й вони бояться зворотних процесів всередині Росії", - зазначив Чалий.

Експосол додав, що намагаючись пояснити росіянам поразки у війну проти України, Кремль буде переводити протистояння до планетарних масштабів.

"Влада РФ буде вигадувати нові спроби пояснення десятків тисяч трун, які йдуть в Росію, і потрощені тисячі танків. Хоча це прикривається, як тільки можна. Уже й окремі республіки вимагають нормальних поховань, Дагестан зокрема. Кремль буде намагатися пояснити, чому вони не досягли поставлених цілей. Тож вони будуть переводити війну Росії проти України у формат війни Росії проти всього світу", - зауважив Валерій Чалий.

Служба безпеки України перехопила розмови росіян, у яких йдеться, що російське військове керівництво не може набрати достатню кількість контрактників, аби компенсувати тих окупантів, яких уже знищили ЗСУ.

Українська розвідка також повідомила у фейсбуці, що РФ мобілізовує випускників і курсантів військових училищ для війни проти України, а російські генерали ділять владу в генштабі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb