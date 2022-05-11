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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За 20 років влада зробила росіян тупими, але Кремль все одно боїться проводити мобілізацію, - дипломат Чалий
Ексклюзив

За 20 років влада зробила росіян тупими, але Кремль все одно боїться проводити мобілізацію, - дипломат Чалий

11 травня, 2022 середа
15:48
війна з Росією Валерій Чалий

Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що російська верхівка боїться проводити загальну мобілізацію, хоча за 20 років путінського режиму росіяни стали тупими

Дипломат розповів про це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"У Росії є значні прошарки населення, які просто тупі. Їх такими за 20 років зробила влада. Вони навіть логічно не можуть скласти пояснення своєї влади, які не витримують жодної критики. Все сміття, яке росіянам у голови вбиває їхня влада, вони й переварюють.  Кремль зіткнувся з недостатньою кількістю гарматного мʼяса, адже прихована мобілізація не дає результатів. Російська верхівка дуже хоче провести мобілізацію, але це їм не вдається й вони бояться зворотних процесів всередині Росії", - зазначив Чалий.

Експосол додав, що намагаючись пояснити росіянам поразки у війну проти України, Кремль буде переводити протистояння до планетарних масштабів.

"Влада РФ буде вигадувати нові спроби пояснення десятків тисяч трун, які йдуть в Росію, і потрощені тисячі танків. Хоча це прикривається, як тільки можна. Уже й окремі республіки вимагають нормальних поховань, Дагестан зокрема. Кремль буде намагатися пояснити, чому вони не досягли поставлених цілей. Тож вони будуть переводити війну Росії проти України у формат війни Росії проти всього світу", - зауважив Валерій Чалий.

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Новини
Валерій Чалий
Кремль
росіяни
вердикт
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