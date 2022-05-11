За добу 10 травня українська ППО знищила 4 БпЛА та 1 ворожий вертоліт
У вівторок, 10 травня, Протиповітряна оборона України знищила 1 вертоліт і 4 безпілотники росіян
Оперативну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
З 24 лютого українська ППО знищила 199 літаків РФ.
"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ! Навіть повітряний парад скасували на "побєдобєсіє". Бережуть московити техніку!", - пожартували в ЗСУ.
Загалом за добу 10 травня уражено 4 повітряні цілі РФ:1 вертоліт і 4 БпЛА ОТР.
- 10 травня вдалося визволити 4 села на Харківщині та втримати оборону біля Ізюма.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе