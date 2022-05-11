Оперативну інформацію повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

З 24 лютого українська ППО знищила 199 літаків РФ.

"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ! Навіть повітряний парад скасували на "побєдобєсіє". Бережуть московити техніку!", - пожартували в ЗСУ.

Загалом за добу 10 травня уражено 4 повітряні цілі РФ:1 вертоліт і 4 БпЛА ОТР.

10 травня вдалося визволити 4 села на Харківщині та втримати оборону біля Ізюма.

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