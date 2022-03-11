10 уражень повітряних цілей та колони техніки окупантів: звіт Командування Повітряних Сил ЗСУ за 10 березня

Про це повідомляє офіційний Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ.



"10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів. За попередньої інформацією – це цілий полк десантних військ рф із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.



За останню добу наші зенітні ракетні війська та авіація вразили по 4 повітряні цілі.



"За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території росії. За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25. Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними Силами інформації", - йдеться у повідомленні.



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