За добу окупанти завдали 3 авіаційні, 3 ракетні удари та понад 5 обстрілів з РСЗВ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У повідомленні йдеться, що ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

За даними Генштабу, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. За добу було здійснено 65 вильотів

Також, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На інших напрямках ворог здійснював такі обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка.

У приватній розмові, опублікованій ГУР, мобілізований з НЗФ "Л/ДНР" каже, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини, а його підрозділ знищив свої боєприпаси.

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