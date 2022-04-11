За добу протиповітряна оборона знищила 11 цілей росіян, серед них - літак
10 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів
Про це повідомляє Командування ПС ЗСУ у Facebook.
Знищені:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
"Винищувачі продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які нанесли нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
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