За добу протиповітряна оборона знищила 11 цілей росіян, серед них - літак

Про це повідомляє Командування ПС ЗСУ у Facebook.



Знищені:

- один літак (Су-34);

- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

- три крилаті ракети (Х-59).



"Винищувачі продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які нанесли нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів", - йдеться у повідомленні.



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