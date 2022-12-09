За добу Росія втратила на війні в Україні щонайменше 310 загарбників, бронемашину й артсистему, - Генштаб ЗСУ
РФ втратила за час повномасштабного вторгнення в Україні понад 93,3 тис. окупантів, 5912 бронемашин і ще 4531 одиниці іншої техніки
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 9 грудня Росія втратила:
- особового складу – близько 93 390 (+310) осіб,
- танків – 2937 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 5912 (+1) од,
- артилерійських систем – 1926 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО – 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),
- крилаті ракети – 592 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,
- спеціальна техніка – 164 (+0).
Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.
У ранковому зведенні 9 грудня ЗСУ повідомили, що поранили близько 240 окупантів, знищили 3 ворожих склади боєприпасів і до 20 одиниць військової техніки на Запоріжжі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.42
Купівля 39.42Продаж 40.13
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе