Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 9 грудня Росія втратила:

особового складу – близько 93 390 (+310) осіб,

танків – 2937 (+0) од,

бойових броньованих машин – 5912 (+1) од,

артилерійських систем – 1926 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО – 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети – 592 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,

спеціальна техніка – 164 (+0).

Раніше українські захисники ліквідували ще двох російських майорів-терористів, які воювали проти України.

У ранковому зведенні 9 грудня ЗСУ повідомили, що поранили близько 240 окупантів, знищили 3 ворожих склади боєприпасів і до 20 одиниць військової техніки на Запоріжжі.

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