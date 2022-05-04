За добу українська ППО збила 8 ракет та 7 БпЛА росіян

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook командування Повітряних Сил ЗСУ.



Увечері 3 травня стратегічні бомбардувальники Росії завдали ракетного удару по Україні із Каспійського регіону.



Орієнтовно було випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також із інших засобів було завдано ракетні удари по Одеській та Донецькій областях.



За попередніми даними за добу 3 травня ППО збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.



"Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі", - наголосили в ЗСУ.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb