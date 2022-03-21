За добу знищено 1 ворожий літак, 4 БпЛА та 2 крилаті ракети, - Повітряні сили ЗСУ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України. Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети. По наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.



Загалом за 25 діб повномасштабної війни ЗСУ було знищено 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.



Нагадаємо, найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.