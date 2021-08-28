За гроші з Москви проти "Кримської платформи" працювали 15 тис. ботів, - СБУ
Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності спецслужб РФ проти України. У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою
За завданням своїх кураторів зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи". Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok, розповідає Еспресо.TV.
"Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені пересічних громадян", - йдеться в опубліковано у суботу, 28 серпня 2021 року, пресрелізі СБ України.
Оперативниками СБУ встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності - четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.
Гроші за "публікації" зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:
- 300 модемів для доступу до інтернету,
- кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку,
- десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.
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