За гроші з Москви проти "Кримської платформи" працювали 15 тис. ботів, - СБУ

За завданням своїх кураторів зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи". Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok, розповідає Еспресо.TV.

"Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені пересічних громадян", - йдеться в опубліковано у суботу, 28 серпня 2021 року, пресрелізі СБ України.













Оперативниками СБУ встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності - четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

Гроші за "публікації" зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

300 модемів для доступу до інтернету,

кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку,

десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.





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