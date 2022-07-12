За кілька місяців Нацполіція зареєструвала понад 900 кримінальних проваджень за колабораціонізм
Щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень за колабораціонізм, загалом же їх понад 900
Про це Нацполіція повідомила в телеграм.
"Нацполіція розслідує злочини пов'язані з колабораційною діяльністю. Стаття є відносно новою, набрала чинності буквально декілька місяців тому. Але слідчі вже активно її застосовують", – зазначається в повідомленні.
За даними Нацполіції, щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх кількість за кілька місяців перевищує 900.
"Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних "органах влади". Звичайно, більшість цих злочинців наразі перебувають на окупованих територіях. Тому повідомлення про підозру і засудження відбувається заочно", – пояснюють у поліції.
За її даними, 163 особи притягнуто до кримінальної відповідальності.
- Нагадаємо, росіяни відсторонюють від "влади" колаборантів на тимчасово окупованих територіях.
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