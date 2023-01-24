Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру", - написав він.

"Ще 3 людини в області зазнали поранень", - додав Кириленко.

Загальна кількість загиблих цивільних в області - 1319 людей, а поранених - 2879.

Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, тому кількість загиблих приблизна.

Ввечері 23 січня окупанти вдарили з РСЗВ по житловому кварталу Часового Яру.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі та 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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