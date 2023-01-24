За минулу добу росіяни вбили трьох мешканців Донеччини, ще троє дістали поранення
За минулу добу, 23 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули троє мешканців Донецької області, ще троє дістали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 січня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Новопокровському, Парасковіївці та Часовому Яру", - написав він.
"Ще 3 людини в області зазнали поранень", - додав Кириленко.
Загальна кількість загиблих цивільних в області - 1319 людей, а поранених - 2879.
Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, тому кількість загиблих приблизна.
- Ввечері 23 січня окупанти вдарили з РСЗВ по житловому кварталу Часового Яру.
- Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі та 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
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