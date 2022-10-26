Російські окупанти за минулу добу вбили 11 цивільних

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За даними військових адміністрацій, у Дніпропетровській області – двоє загиблих і четверо поранених. На Донеччині – 5 загиблих (у тому числі виявили чотирьох вбитих раніше) і 4 поранених. У Запорізькій області – двоє загиблих і двоє поранених. У Харківській області одна людина зазнала поранення через підрив на міні. На Херсонщині загинуло двоє цивільних, ще трьох – поранили.

Як ми писали раніше, окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію

Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що вся лінія фронту на Донеччині перебуває під обстрілами

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