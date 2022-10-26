Російські окупанти за минулу добу вбили 11 цивільних
Внаслідок збройної агресії Росії, за минулу добу в Україні загинули 11 мирних мешканців
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За даними військових адміністрацій, у Дніпропетровській області – двоє загиблих і четверо поранених. На Донеччині – 5 загиблих (у тому числі виявили чотирьох вбитих раніше) і 4 поранених. У Запорізькій області – двоє загиблих і двоє поранених. У Харківській області одна людина зазнала поранення через підрив на міні. На Херсонщині загинуло двоє цивільних, ще трьох – поранили.
- Як ми писали раніше, окупанти не дають мешканцям окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей евакуюватися на підконтрольну уряду України територію
- Речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що вся лінія фронту на Донеччині перебуває під обстрілами
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 38.38Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе