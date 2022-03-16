За минулу добу вдалось евакуювати 28 893 українця із районів бойових дій у Сумській, Харківській, Донецькій областях, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.



За словами Зеленського, 20 тис. евакуйованих з Маріуполя.



"Сподіваюсь, що у середу відбудеться довгоочікуваний порятунок людей з міста Ізюм - гуманітарний коридор погоджений. За минулу добу вдалось евакуювати 28 893 українця із районів бойових дій у Сумській, Харківській, Донецькій областях. З них 20 тис. вдалось виїхати з Маріуполя. Поки що лише власним транспортом. Там дуже складна ситуація. Ми боремось за вас. Вибачте. Українську колону з гуманітарним вантажем, як і раніше блокують. Постійно російські солдати по дорозі до міста. Але ми не відмовимось від намагань врятувати наших людей і місто", - сказав президент України Володимир Зеленський.

