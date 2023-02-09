Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останні два дні активність ворога знизилася, тому що ворогу завдано серйозних уражень живої сили та техніки. Щойно група повернулася з Донецького напрямку, де ми працювали у підрозділах. Захисники налаштовані мужньо та не збираються відступати", - зауважив Дмитрашківський.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що за ніч ворог здійснив 125 обстрілів на Донецькому напрямку, 18 обстрілів на Запорізькому напрямку.

"На Донецькому напрямку спостерігалися штурмові дії з боку ворога. Вночі противник намагався штурмувати у районі Мар'їнки малими групами по 10-15 солдатів, але отримав по зубах та відступив. Ворог штурмує також у районі Вугледара, але більшими силами", - зазначив Дмитрашківський.