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За останні два дні активність ворога знизилася, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

9 лютого, 2023 четвер
11:09
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що вночі на Донецькому напрямку спостерігалися штурмові дії з боку ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останні два дні активність ворога знизилася, тому що ворогу завдано серйозних уражень живої сили та техніки. Щойно група повернулася з Донецького напрямку, де ми працювали у підрозділах. Захисники налаштовані мужньо та не збираються відступати", - зауважив Дмитрашківський.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що за ніч ворог здійснив 125 обстрілів на Донецькому напрямку, 18 обстрілів на Запорізькому напрямку.

"На Донецькому напрямку спостерігалися штурмові дії з боку ворога. Вночі противник намагався штурмувати у районі Мар'їнки малими групами по 10-15 солдатів, але отримав по зубах та відступив. Ворог штурмує також у районі Вугледара, але більшими силами", - зазначив Дмитрашківський.

  • Українські воїни протягом доби продовжували нищити ворожі війська та уразили пункти управління та райони скупчення окупантів. Також ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів
  • Інститут вивчення війни прогнозує, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове - Кремінна на заході Луганської області зріс, але він слабкий і може перетворитись у контрнаступ ЗСУ.
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Мар’їнка
Запорізька область
Військові новини
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