За пів року вороги відчули, що їхні бронетранспортери недостатньо захищені для прориву нашої оборони, - підполковник у відставці Саламаха

Про це він розповів в етері Еспресо.



Знавець бронетанкової техніки прокоментував головні моменти типової тактики противника в експлуатації БМП та БТР за останні пів року на полі бою.



"Шість місяців війни показали кілька речей. По-перше, щодо тактики застосування. У всі часи бойова машина піхоти (БМП) використовується зазвичай для підтримки наступу піхоти або для цементації оборони противника, тобто як вогневий засіб для допомоги піхоті утримувати позиції. В ті часи, коли БМП планувалися застосовувати у якості броньованого кулака при подоланні території, по якій завдався удар ядерною зброєю, відійшли у небуття", - пояснив підполковник у відставці.



Микола Саламаха зауважив, що водночас бойові машини підтримки танків (БМПТ), які Росія вперше застосувала на території України протягом останніх двох місяців, показали, що за бойовими броньованими машинами такого класу захисту, є майбутнє.



"Тобто ворог зіткнувся з тим, що захищеність бронетранспортерів БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, БМП, БМП-1, БМП-2 та БМП-3, а також бойова машина десанту (БМД-4) та БМД-4М – вони недостатньо захищені для того, щоб за їх допомогою проривати оборону противника, який застосовує сучасні протитанкові засоби. Це власне те нове, що ми побачили за останні пів року", - пояснив Саламаха.

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