За пів року вороги відчули, що їхні бронетранспортери недостатньо захищені для прориву нашої оборони, - підполковник у відставці Саламаха
Микола Саламаха, підполковник у відставці, знавець бронетанкової техніки, зазначив, що водночас бойові машини підтримки танків (БМПТ), які Росія вперше застосувала на території України протягом останніх двох місяців, показали, що за бойовими броньованими машинами такого класу захисту, є майбутнє
Про це він розповів в етері Еспресо.
Знавець бронетанкової техніки прокоментував головні моменти типової тактики противника в експлуатації БМП та БТР за останні пів року на полі бою.
"Шість місяців війни показали кілька речей. По-перше, щодо тактики застосування. У всі часи бойова машина піхоти (БМП) використовується зазвичай для підтримки наступу піхоти або для цементації оборони противника, тобто як вогневий засіб для допомоги піхоті утримувати позиції. В ті часи, коли БМП планувалися застосовувати у якості броньованого кулака при подоланні території, по якій завдався удар ядерною зброєю, відійшли у небуття", - пояснив підполковник у відставці.
Микола Саламаха зауважив, що водночас бойові машини підтримки танків (БМПТ), які Росія вперше застосувала на території України протягом останніх двох місяців, показали, що за бойовими броньованими машинами такого класу захисту, є майбутнє.
"Тобто ворог зіткнувся з тим, що захищеність бронетранспортерів БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, БМП, БМП-1, БМП-2 та БМП-3, а також бойова машина десанту (БМД-4) та БМД-4М – вони недостатньо захищені для того, щоб за їх допомогою проривати оборону противника, який застосовує сучасні протитанкові засоби. Це власне те нове, що ми побачили за останні пів року", - пояснив Саламаха.
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