За рік повномасштабного вторгнення РФ загинув 141 енергетик ДТЕК, – виконавчий директор
За рік повномасштабного вторгнення Росії до України загинув 141 енергетик ДТЕК. 126 із них загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ
Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Компанія втратила 141 енергетика, 126 із них загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ. 4 загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Ще 11 загинули від отриманих унаслідок обстрілів травм у позаробочий час.
"За минулий рік росіяни забрали у нас 141-го колегу, друга, товариша. Це найбільша і найболючіша втрата як для компанії, так і для всієї енергетики країни. Пошкоджені об’єкти ми відновимо, зруйновані – відбудуємо, але людей уже не повернемо", – зазначив він.
- На початку лютого нардеп Андрій Герус казав, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні при виконанні службових обов'язків загинуло 98 енергетиків.
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