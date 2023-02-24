Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Компанія втратила 141 енергетика, 126 із них загинули, захищаючи Україну в лавах ЗСУ. 4 загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Ще 11 загинули від отриманих унаслідок обстрілів травм у позаробочий час.

"За минулий рік росіяни забрали у нас 141-го колегу, друга, товариша. Це найбільша і найболючіша втрата як для компанії, так і для всієї енергетики країни. Пошкоджені об’єкти ми відновимо, зруйновані – відбудуємо, але людей уже не повернемо", – зазначив він.