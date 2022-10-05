Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці.

За інформацією американців, смерть Дугіної - це результат таємної операції, проведеною кимось в українській владі. У розвідці США стверджують, що вони нічого не знали про підготовку до вбивства Дугіної, а якби і знали, то відмовили б Україну він цієї ідеї.

В українській владі, за версією NYT, заперечують свою причетність до вбивства. Американці переконують, що вже дорікнули українському керівництву за смерть Дугіної.

У розвідці США припускають, що за вбивством Дар'ї Дугіної може стояти якась окрема частина української влади, а інші - можуть взагалі бути не в курсі. Також є версія, що в авто, яке було підірване, повинен був бути Олександр Дугін, який вважається ідеологом "рашизму" і "мозком Путіна".

У Пентагоні також скаржаться, що українська сторона не завжди ділиться з американськими своїми планами у війні проти Росії.

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня.

21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби.

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