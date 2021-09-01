Забезпечу собі відмінну підготовку, щоб влаштувати гарне шоу для вболівальників, - Джошуа про підготовку до бою з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що у бою проти українця Олександра Усика влаштує справжнє шоу для вболівальників
Про це повідомляє Essentially Sports.
За словами Джошуа, в його голові правильні думки.
"Чим краще готуєшся, тим краще можеш реалізувати свою стратегію. У моїй голові правильні думки. Я чекаю цього поєдинку. Я благословенний тим, що виявився в позиції, в якій я з гордістю ношу звання чемпіона світу. Я виконаю хорошу роботу. Забезпечу собі відмінну підготовку, щоб влаштувати гарне шоу для вболівальників і переконатися, що у мене буде хороший бій", - сказав Джошуа.
Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 1 вересня колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа.
- 1 вересня український боксер Владислав Сіренко заявив, що спаринги зі співвітчизником Олександром Усиком ніколи не були легкою прогулянкою.
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