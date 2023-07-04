Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Народний депутат України дав коментар щодо законопроєкту про застосування англійської мови в Україні, у якому є норма, що з 2027 року в українських кінотеатрах усі англомовні фільми будуть демонструватися мовою оригіналу з українськими субтитрами.

"Бачу, що навіть представники провладної фракції погоджуються щодо недоліків, які має ця норма, тому вона має бути переглянута. До речі, треба пам'ятати як виник дубляж, бо це така радянська традиція. У СРСР всі фільми дублювали, щоб можна було їх цензурувати та не перекладати те, що владі не подобається. Зараз в Україні похід у кінотеатр став школою української мови, особливо на сході та півдні України, бо люди, коли йшли у кіно, вивчали українську мову. Оскільки український дубляж робиться талановито та цікаво, людям це подобалося, діти до цього привчалися", - зазначив нардеп.

Микола Княжицький зауважив, що разом з тим розуміє тих людей, які хочуть бачити прекрасну гру акторів і слухати мову оригіналу, але для цього не потрібно забороняти український дубляж.

"Достатньо дозволити деякі сеанси давати мовою оригіналу з українським титруванням. Виникає питання: чому ми тільки про кіно говоримо? Давайте не перекладати комп'ютерні програми чи телевізійні проєкти. Кіно охоплює маленьку частину глядачів: у нас мало залів, є люди, які ходять раз на рік до кінотеатру або й взагалі туди не ходять. Відповідно, ми фактично вб'ємо індустрію дубляжу. А тих людей, які хочуть вивчати українську мову, позбавимо такої можливості, і далі поволі будемо вбивати наш кінобізнес. Я б дозволив фільми без дубляжу на окремих сеансах чи на фестивалях, або для тих, хто хоче вивчати мову, але не забороняючи дубляж. А якщо заборонити український дубляж, то очевидно, що це вдарить по розвитку української мови та кіноіндустрії України", - сказав Княжицький.

Народний депутат висловив сподівання, що конструктивна критика опозиції призведе до корисного результату.