Про це пише Upworthy.

Видання повідомляє, що американці, які спостерігають за війною в Україні, ставлять питання про те, як вони можуть допомогти українському народу. Існують благодійні організації, такі як Червоний Хрест, Amnesty International та Міжнародний комітет порятунку, які організовують допомогу. Але не всі хочуть скеровувати свої пожертвування у великий об’єднаний фонд. Деякі люди хочуть точно знати, куди йдуть їхні гроші і кому вони допомагають.

Частина людей знайшли спосіб як це зробити за допомогою персональних платформ Etsy та Airbnb. Вони бронюють проживання в Україні на Airbnb впродовж найближчих днів, яким вони, очевидно, не скористаються, і залишають гроші за оренду господарям. Видання зазначає, що бронюючи житло на Airbnb, можна прочитати профілі та відгуки господарів, щоб зрозуміти, хто вони, чи є у них діти тощо.

Ідею поширюють у twitter.

"Щойно забронював житло в Києві на AirBnb на 1 тиждень, просто як засіб передати гроші безпосередньо на руки киянам. Будь ласка, поділіться цією ідеєю", - йдеться у повідомленні.

Обліковий запис @quentin.quarantino в Instagram, який використовувався для краудфандингу, поділився ідеєю та відповідями, які деякі фоловери отримали від українців, коли вони це зробили.

25 квітня Airbnb анонсував партнерські програми щодо розміщення 100 тис. українських біженців.

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