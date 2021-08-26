Забруднили річку на 23 млн грн: "Житомирводоканал" у серпні злив у Тетерів 120 тис. куб.м відходів

Про це голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив у Facebook.



За словами Мальованого, перші скиди у річку Тетерів підприємство здійснило 7 серпня. Протягом наступних двох днів Держекоінспекція Поліського округу моніторила ситуацію.



"Щодня наші фахівці відбирали проби води та здійснювали їх лабораторну експертизу, за результатами якої зафіксовано відхилення від норми за вмістом аміаку, нітриту, нітрату, заліза, фосфату, хімічного та біохімічного споживання кисню, завислим речованам. Також зафіксований низький вміст розчиненого кисню у воді", - написав Мальований.



Він додав, що ДЕІ також відібрала зразки ґрунту, на який потрапили нечистоти. Там виявлено перевищення вмісту амонію в три рази, фосфору в 1,5 рази, хлоридів - у 2,5 разів.



Мальований зазначив, що 9 серпня Інспекція Поліського округу здійснила позапланову перевірку "Житомирводоканалу", за результатами якої встановила, що загалом підприємство скинуло до Тетеріва 120 тис. кв. м неочищених стічних вод. В результаті це не лише забруднило воду, але й спричинило масову загибель риби - понад 27 тис. одиниць.



Усього, за словами очільника ДЕІ, було нараховано майже 23 млн грн збитків. Зокрема, за скид неочищених стічних вод - 13,1 млн грн, за загибель риби - 8,9 млн грн, за забруднення земельних ресурсів - майже 880 тис. грн.



Мальований додав, що ДЕІ спрямувала матеріали перевірки до правоохоронних органів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb