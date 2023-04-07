"Російську пропаганду якось описали як "Потік брехні", що несе оперативну, безперервну та повторювану дезінформацію. Зазвичай успішні дезінформаційні та пропагандистські кампанії ставлять на перше місце логічність викладу. Однак Росія часів Путіна відмовилася від цього, оскільки її мета – не змусити аудиторію повірити в щось нове, а поставити під сумнів майже все, що та знала.

Треба зруйнувати, розділити та послабити спільноти, які Путін вважає суперниками. Для досягнення цієї мети кремль використовує багато інструментів, наприклад пряму фінансову підтримку радикальних політичних партій розташованих на протилежних кінцях політичного спектра. Через маніпулювання в соціальних мережах і використання фальшивих ідентичностей, російська дезінформація має похитнути віру громадян у їхню спільну ідентичність, демократичні принципи, інститути та процеси.

Кремль використовує багато інструментів, наприклад пряму фінансову підтримку радикальних політичних партій розташованих на протилежних кінцях політичного спектра

Повторюваність (маніпулятивних) наративів має на меті зобразити певний погляд на речі, як загальноприйнятний".

(с) Герберт Макмастер "Поля битв"

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Не вір очам своїм, правда — це брехня, маніпуляція – це правда. Алгоритм працює там, де емоції беруть гору над розумом. Де критичне мислення поступається "це ж очевидно". Для Росії це звичний інструментарій контролю над своїми та впливу назовні.

Що далеко ходити – Богоспасенний Простий Народ аж бігом, розтаскує маячню від говорючих голів та швидко забуває про літак Патрушева в Омані, концерт гумористів для терористів, "Владімір Владіміравіч, забєрітє нас отсюда…" і багато іншого

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Від технології постраждала і Європа, і США. Але цей досвід стрімко мавпують і тут. Що далеко ходити – Богоспасенний Простий Народ аж бігом, розтаскує маячню від говорючих голів та швидко забуває про літак Патрушева в Омані, концерт гумористів для терористів, "Владімір Владіміравіч, забєрітє нас отсюда…" і багато іншого.

Спершу аудиторію примушують засумніватися в реальності, а потім їй створюють нову реальність. Ми обурюємося зомбуванням на окупованих територіях, а самі? І ні, "то після війни" не працює. Вбити дракона мало. А якщо допустити появу власного, то питання — а навіщо тоді все було?

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Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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