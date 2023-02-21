Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Гасло українського стенда — "Наполегливість існування" — про ті зусилля, які всі ми, а також наші іноземні партнери робимо заради нашої спільної перемоги над агресором. Ми впевнені, що завдяки роботі українського стенда на Вільнюському ярмарку українські видавці зможуть підсилити свої контакти з литовськими колегами та налагодити тривалу й плідну співпрацю з метою видання українських авторів у Литві, а литовських - в Україні. А українці, які отримали в Литві притулок, зможуть знайти тут українські книжки", - зазначила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Цьогоріч Україну на ярмарку представлятимуть ілюстратори, громадські діячі, видавці та представники державних інституцій. Зокрема, учасники клубу ілюстраторів Pictoric Олег Грищенко та Олена Старанчук, співзасновники творчої майстерні "Аґрафка" Андрій Лесів та Романа Романишин, автори Катерина Єгорушкіна, Оксана Забужко. На українському стенді відбудуться автограф-сесії.

Окрім цього, також додається, що згідно з повідомленням, книжки для стенду надали 12 видавництв, а саме: "Залізний тато", "Видавництво 21", "Чорні вівці", "Герда", "Видавництво Старого Лева", "Саміт — Книга", "Неопалима купина", "Фоліо", "Якабу", "Богдан", "Балтія-Друк", "Каламар". Загалом планується представити понад 100 українських видань.

Також зазначається, що організували роботу стенду та сформували українську програму Український інститут книги, Посольство України у Литві, Книжковий Арсенал, Литовський інститут культури, клуб ілюстраторів Pictoric та творча майстерня "Аґрафка".

Стенд площею 25 квадратних метрів та обладнання для представлення книжок безплатно надали організатори заходу, а саме: Литовський виставковий центр Litexpo, Литовський інститут культури та Литовська асоціація видавців.

Крім того, на ярмарку будуть представлені книжки інших українських видавців, з якими зможуть ознайомитися відвідувачі, а також книжки литовських видавництв, які видали литовською мовою українських авторів.