Загроза з моря. ВМС Росії оголосили "контртерористичну операцію" у водах України

ВМС РФ країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції, інформує в суботу, 26 лютого 2022 року, Державна прикордонна служба України.



"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства.



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"Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег", - звертають увагу прикордонники.



Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 лютого вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу.



Довідка



Починаючи з 24 лютого 2022 року, тобто з початку нинішнього відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі.

Також вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.