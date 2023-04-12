Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Коли міністр оборони Сербії каже, що вони нібито нічого не постачали - він з формальної точки може відповідати за державну компанію. Аналог нашого Укроборонпрому. Там ще значна частина приватних компаній, які нікому нічого не винні", - зазначив він.

Киричевський розповів історію щодо передачі зброї, в яких могла бути задіяна Сербія.

"Якщо пригадувати історії зі сербським корінням можна згадати таке. У розпал ударів іранськими дронами по нашій енергосистемі з'явилась у публічному доступі інформація, що наша ТрО у складі мобільних груп, які полювали на дрони отримали зенітні автомати югославського виробництва Zastava M92", - сказав експерт.

За його словами, з формальної точки зору, їх могла продати лише Сербія.

"Є ще один момент - під час боїв за Бахмут наприкінці осені були помічені БМП югославського виробництва M-80, які нам поставила Словенія. Вони нам продали ці машини формально у неробочому стані і ввід цих машин у стрій зайняв доволі тривалий час. Тут також можна поставити конспірологічне питання - а що, якщо машини були сербськими?" - додав Киричевський.

Він припускає, що, можливо, інформацією про передачу зброї західні союзники стимулюють Сербію продати ще щось важливіше.

"Наприклад, снаряди калібру 152-мм. Артилерію радянського калібру Сербія має і цілком можливо, що найближчим часом поставить. Цілком можливо, що збройна співпраця між Україною та Сербією через треті або четверті руки має насправді ширший обсяг, чим ми можемо уявити", - підсумував експерт.