Про це Каріс написав у власному твіттері.

За його словами, світовій спільноті потрібна довготривала стратегія. Тому він "намітив її можливі відправні точки" на Галіфакському безпековому форумі в Канаді.

На думку президента Естонії, відправною точкою такої стратегії має бути відсутність у Заходу страху поразки Росії в війні проти України й, відповідно, страху перед можливими потрясіннями, які вразять країну-агресорку.

"По-друге, НАТО має якомога швидше реалізувати нову оборонну позицію, що передбачає більшу присутність і завчасне розміщення озброєнь, техніки та боєприпасів. По-третє, Європа не повинна залишатися в сірій зоні, єдина реальна гарантія безпеки - це НАТО", - сказав він.

Президент наголосив, що РФ не виправдала надій щодо посилення в країні демократії ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х. Натомість, за його словами, Росія виростила імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

"Президент Путін неодноразово звинувачував Захід, зокрема, у розв'язанні війни в Україні та діє, вважаючи, що ми теж є частиною цієї війни. Це доводить, що стратегічні цілі Росії жодним чином не змінилися. Путін, як і раніше, хоче зруйнувати нинішній устрій євроатлантичної безпеки і відновити свій вплив у країнах Балтії та Польщі", - додав Каріс.

20 жовтня український дипломат, колишній постійний представник України при ООН (2015—2019 роки), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020—2021 роки) Володимир Єльченко висловив думку, що тільки військова поразка та суд у Гаазі можуть зупинити Путіна. За словами дипломата, весь світ вже зрозумів хто такий Путін і російське керівництво і що таке сьогоднішня Росія.

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