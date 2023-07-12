Захід не ризикуватиме, зберігаючи Зеленського при владі після війни
Захід прекрасно розуміє, що запрошення до НАТО — це такий політичний бонус, котрий надзвичайно посилить Зеленського та його політсилу й дозволить залишитися при владі ще довго
Давайте ще раз — і без політиканства. До НАТО нас не кличуть не через кротів і корупцію (і навіть не через те, що наш президент — трамвайний хам). Головна причина — чимало західних лідерів вважають, що це буде для їхніх країн неприйнятним безпековим ризиком, бо підвищить шанс військового протистояння з великою ядерною державою. Головне — так вважають не лише лідери, а й їхні народи. Тож, так це чи ні, суттєвого значення наразі немає.
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Але є й другий фактор.
Захід прекрасно розуміє, що запрошення до НАТО — це такий політичний бонус, котрий надзвичайно посилить Зеленського та його політсилу й дозволить залишитися при владі ще довго. Небезпека такого варіанту всім уже зрозуміла. Це й узурпація влади, і критичне послаблення демократії, і корупція, і кроти, і неприйнятний стиль дипломатії. А ще — абсолютна нездатність цієї влади ефективно керувати країною.
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Україна після війни потребуватиме інтенсивного відновлення і реформ. Заливати її інвестиційними грішми за такого уряду — безумство. Залишити напризволяще — небезпека.
Відтак, Захід не може ризикнути зберегти Зеленського при владі після війни. Чи отримаємо ми скоре запрошення до НАТО після зміни влади (навіть якщо прийдуть притомні люди), я не впевнений, бо перший фактор є вирішальним.
Поки що варто добиватися максимальної військової допомоги від Заходу й розраховувати на себе.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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