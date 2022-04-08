Захід постачав нам зброю для партизанської війни. Ніхто не вірив, що Україна вистоїть, - Рахманін

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Я не ставлю під сумнів боєздатність ЗСУ. Сумнівався лише в тому, чи здатна система безпеки та оборони України оборонно-промислового комплексу до тих викликів, які в нас були. На жаль, мій скепсис виявився виправданим. В Україні на початок війни дуже критичною була ситуація зі складами боєприпасів. Там не відбувались належні роботи з захисту складів боєприпасів, попри виділені кошти. Саме тому, всі наші склади були знищені в перші години та дні війни.” - пояснив Рахманін



Рахманін зауважив, що професійність українських військових змогла зупинити просування російських окупантів вглиб країни. За його словами, в перші дні війни ЗСУ катастрофічно не вистачало боєприпасів



“Якби нашим військовим на початку вторгнення РФ в Україну вистачало б арсеналу зброї, то швидкого просування російських військ не було б. Що стосується заяв наших західних партнерів щодо зброї, яку вони нам надавали. Навіть, якби в кожного українця на руках були б ПТРК та ПЗРК, то це кардинально не змінило ситуацію. Не потрібно розрізняти оборонну і наступальну зброю. Одні і ті ж зразки можуть використовуватись як для оборони, так і для наступу.” - пояснив Рахманін



Рахманін додав, що як для оборони, так і для наступу, потрібні літаки, артилерія і бронетехніка



“Нам не вистачає штурмовиків, які б накривали ворожі колони, так само нам бракує винищувачів, які б ганяли ворожі бомбардувальники в українському небі. Нам бракує далекобійної артилерії. Ми просили в одного нашого партнера боєприпаси великого калібру, вони нам надали гранатомети, які діють на 200 метрів. Тобто, така зброя розрахована на засідки, на партизанську війну. На Заході були впевнені, що Україна не зможе відбити повномасштабне вторгнення. Нам же потрібні ЗРК С-300, танки, бронетехніка, артилерія та гаубиці. На щастя, їх вже нам почали надавати.” - додав Рахманін





Нагадаємо, 8 квітня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер підтвердив, що Словаччина забезпечила Україну системою протиповітряної оборони С-300

Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Зокрема будуть направлені машини Bushmaster