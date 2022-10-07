Захід використовує усі засоби, щоб запобігти ядерному удару по Україні, - французький Кабмін
Країни Заходу використовують усі засоби, зокрема дипломатичні канали діалогу із Москвою, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії
Про це заявив представник французького уряду Ольв'є Веран в ефірі BFM.
"Франція та країни Заходу дуже пильні у цьому питанні, і ми залучимо всі засоби, у тому числі дипломатичні, щоб не допустити сценарію катастрофи", - заявив Веран, коментуючи можливу ядерну ескалацію Росії проти України.
За його словами, для роз'яснення своєї позиції Захід використовує усі канали діалогу із Москвою.
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