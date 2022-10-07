Про це заявив представник французького уряду Ольв'є Веран в ефірі BFM.

"Франція та країни Заходу дуже пильні у цьому питанні, і ми залучимо всі засоби, у тому числі дипломатичні, щоб не допустити сценарію катастрофи", - заявив Веран, коментуючи можливу ядерну ескалацію Росії проти України.

За його словами, для роз'яснення своєї позиції Захід використовує усі канали діалогу із Москвою.

1 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що оскільки Путін зазнає невдач на війні в Україні, він розмірковує над тим, щоб використати ядерну зброю. Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що можливість використання Путіним ядерної зброї існує, але вона малоймовірна.

В РНБО спростували інформацію західних медіа про імовірність випробування РФ атомної торпеди "Посейдон". Центр протидії дезінформації заявляє, що інформація про підводний човен "Бєлгород" та випробування на його базі ракети "Посейдон" може зіграти на руку російській пропаганді.

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